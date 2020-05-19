韓國瑜宣布 高市八大行業20日開放
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，高雄市長韓國瑜今天宣布八大行業明天重新開放，基於經濟及防疫考量，盼業者配合防疫並戴口罩及實名制等，違者要開罰。
韓國瑜是在市議會備詢後接受聯訪做上述表示。
他指出，5月8日報請中央核定是否能夠開放八大行業，日前已經中央流行疫情中心指揮官口頭承諾，由地方政府決定。經市府和相關局處研議後，同意明天開放八大行業營業。
他說，市府基於經濟發展、防疫的重要性，同意開放，盼業者防疫措施和防疫準備不能放鬆，包括保持社交距離、戴口罩以及實名制登記等。
如果業者配合可以繼續營業，不配合、未落實防疫者，市府就會開罰。衛生局指出，違者要被依傳染病防治法裁處新台幣3000元到1萬5000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言