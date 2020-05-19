賽車地磚破損 韓國瑜：1個月內修復完成

高雄市長韓國瑜今到議會接受質詢，民進黨議員黃文志批市府之前舉辦的「高雄直線競速SDR嘉年華」原本預估帶來10萬人潮，結果只賣出4500張票，還造成世運大道兩側地磚破損。韓國瑜說，會在1個月內將地磚修復完成。

黃文志在質詢時質疑，楠梓區公所主秘聘任一位退休5、6年的人回鍋任職，破壞文官體制，只是酬佣；他並針對賽車議題，指運發局前局長程紹同曾說，「高雄直線競速SDR嘉年華」預估會有10萬人參與，但實際僅售出約4500張票，還造成舉辦場地世運大道兩側地磚破裂，韓則允諾，1個月內會完成地磚修復。

國民黨議員童燕珍關心雙語教育推動進度，韓國瑜說，高雄本來只4所雙語學校，後來增設20所變24所，今年預計變48所，明年預計成立96所，2022年全市實施中英雙語，母語則用其他社團、在家等方式學習，如雙語教育成功，能為高雄未來打下厚實基礎。

民進黨議員鄭光峰則說，去年此刻，韓國瑜意氣風發，但當說出「Yes，I do」參選總統後，許多選民就棄韓而去，還讓議會為此打群架。他並指小港長青中心、大林蒲遷村、輕軌看不到進度。鄭也提到，30多天沒本土病例後，八大行業應該解禁。

韓國瑜說，八大行業在安全防疫前提下明天開始開放，但防疫要抓緊，也謝謝議員勉勵，很多要點回去都會檢討。