屏縣府設浮動碼頭惹怨 小琉球漁民持續封港抗爭

屏東縣琉球鄉（小琉球）漁民抗議縣府在白沙港設浮動碼頭，不讓膠筏停泊，昨天下午起至今便以漁船占用交通港封港，並要求縣府官員出面溝通，撤銷禁停公告、碼頭施工。

琉球鄉的白沙港分為西側漁港及東側交通碼頭，以突堤分界，目前交通輪及漁船利用同個港嘴出入，屏東縣政府規劃在交通碼頭最東側打造新式浮動碼頭，主要供半潛艇及遊艇停泊。

縣府公告，自21日起未經許可泊靠浮動碼頭工區範圍的漁船，將依自治條例規定處船舶所有人新台幣1萬元以上罰款，引起漁民憤怒，漁民昨天下午拉布條抗議後，便以漁船併靠白沙港方式，進行封港抗議，也導致今天來往東港、小琉球的民營交通船，全部轉到公船停泊的大福漁港停泊。

縣府今天上午緊急派員前往白沙港，勸離封港漁船，並對占用交通港的漁船開單，也呼籲小琉球漁民理性看待，認清浮動碼頭工程沒有影響漁民停泊的事實。

縣府交通旅遊處長黃國維指出，台灣省政府交通處民國86年間同意以交通建設基金，編列近億元經費補助縣府興建白沙交通觀光專用港，主要供交通船、觀光玻璃船、遊艇等船舶停泊；漁船則應停放在縣府公告的小琉球漁港港區範圍內，因此這次浮動碼頭工程並未施作在漁港內，沒有漁船停泊席位增減問題。

由於昨天的抗議縣府沒有官員出面，使漁民更加憤怒，他也表示，已經與漁民溝通2年，但漁民就是要浮動碼頭停止施作，縣府只是依法行事。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，漁民憤怒的是不論是白沙港或大福漁港，當初都是傳統漁港，但為了發展觀光，漁民答應縣府以共存方式讓交通船停泊，但縣府卻得寸進尺「與財團掛勾」，不斷建設交通港逼退漁船，漁民要的就是讓膠筏、漁船能繼續停泊在浮動碼頭施工處。

他也強調，如果再沒有官員出來溝通，目前停泊在東港漁港的小琉球籍漁船，也將回小琉球參加封港。

黃姓琉球鄉民表示，不只大福港要新增交通船航線，發展觀光，白沙港也還要新加入交通船業者，縣府都只是發公文就要漁民讓位，小琉球每年觀光人次已經破100萬了，但政府還是只有推廣、行銷，而沒有溝通、管理。