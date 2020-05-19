影／小琉球漁民「封港」抗議 警貼移泊單引爆漁民怒火

屏東縣政府小琉球白沙港分西側漁港及東側交通碼頭，縣府規畫在交通碼頭打造供交通及娛樂船停泊的浮動碼頭，公告明天起至完工日3個月期間，未經許可者禁止停泊，漁民不滿為了觀光驅離漁船，揚言「封港抗爭」，昨天傍晚起漁船「攻占」交通碼頭，直至今天上午仍未離去，東琉線聯營處及泰富2家船公司，上午緊急宣布暫由大福漁港進出；縣府上午請警方在漁船張貼移泊單，再度引爆漁民怒火。

縣府指出，白沙漁港及交通觀光港以中隔堤為界，西側為漁港範圍，東側為交通觀光港範圍。交通觀光港是民國86年間台灣省政府交通處交通建設基金補助近億經費興建，港區內設施包含候船室、免稅店、機車租賃、公廁等設施，皆與漁港港區設施大不相同，這欠興建之浮動碼頭工程在交通船停泊區施作，屬於交通觀光港範圍，不是漁港，請漁民不要誤會。

縣府說，白沙港交通碼頭自2002完工後就屬交通港埠，並訂定管理自治條例，漁船應停漁港，不應停泊交通港碼頭，而且收取的泊席費也不一樣，為了施工安全，21日起若仍有未經許可泊靠者將直接移泊且不負保管責任，費用由船舶所有人或使用人繳納，違者將依予裁罰，對漁民的不滿行為，縣府將持續與漁民溝通。

琉球區漁會指出，琉球鄉依賴捕漁維生的漁民仍多，島上近年也有觀光人潮總量管制的聲浪，且對浮動碼頭能帶來多少觀光成效令人存疑，縣府應明確向漁民說明；黃姓漁民說，起初小琉球的魅力就是小漁村的慢活，這幾年觀光業讓小琉球變調了，居民優先，觀光其次。

30多艘的漁船昨天傍晚以併排方式攻佔白沙港，因影響到東琉線交通客船的航道進出，東琉線聯營處公司今天宣布)9時以前船班改從大福漁港進出，9時以後則視狀況而定；泰富公司則是宣布，因為小琉球民間活動，今天船班站靠泊大福漁港。