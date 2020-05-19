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高雄市議會議場昨天滿場黃、紅絲帶 今天全淨空
高雄市議會議事廳昨天掛滿罷韓黃絲帶和挺韓紅絲帶，今天上午，議會工作人員把這些絲帶都拆下來，民進黨幹事長陳致中不滿的說，為何議員的桌上的物品能隨意被拿走？
高雄市議會民進黨團議員上周把罷韓黃絲帶繫在他們在議事廳發言用的麥克風上，那條黃絲帶上面寫著「0606光復高雄、2020高雄人寫歷史、0606天佑台灣」。昨天上午，國民黨籍議員比照辦理，製作了「幸福高雄、不對立、不激化」的挺韓紅絲帶，也繫在他們座位上的麥克風上。
副議長陸淑美昨天下午在議員質詢之後說，議事廳是每一位議員的，希望各黨團把絲帶拿下。不過，各黨團議員都不理，今天上午開議之前，議會工作人員已拆下絲帶，「還原」沒有任何絲帶的議事廳。
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