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全中運7月18到23日復辦 屏東縣府將研擬防疫作業計畫

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
全中運復辦日期訂在7月18至23日，屏東縣政府將研擬防疫作業計畫，提送體育署轉報中央疫情指揮中心同意後辦理。圖／本報資料照
全中運復辦日期訂在7月18至23日，屏東縣政府將研擬防疫作業計畫，提送體育署轉報中央疫情指揮中心同意後辦理。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情趨緩，今日連續11天零確診、連36天無本土病例，各縣市運動場館陸續評估後逐步開放，屏東縣舉辦2020全國中等學校運動會是否恢復舉辦，教育部今召集屏東縣政府代表共同召開全中運組織委員會，經委員表決2020全中運復辦日期訂於7月18至23日，縣府將研擬防疫作業計畫，提送體育署轉報中央疫情指揮中心同意後辦理。

屏東縣政府指出，延續2019台灣燈會在屏東，締造史上最美燈會的歷史，自確定接辦2020全中運至今，縣府團隊齊心協力，共同規畫精彩豐富宣傳活動，要為全國選手打造不一樣全中運舞台。

因為今年年初新冠肺炎疫情攀升，避免全中運成為全國防疫的破口，縣府在全中運舉辦前夕宣布延辦。如今疫情逐步趨緩，在教育部經過與屏東縣政府及全中運組織委員會縝密的評估後，決議在7月將早已準備好的全中運重新掀開序幕。

屏東縣政府表示，疫情雖趨緩，但是在疫情剛結束階段，不能輕忽防疫工作，所有大會工作人員、選手與教練，皆須配合屏東縣公告防疫流程與防護措施處理原則檢疫工作。屏東縣政府將研擬防疫作業計畫，提送體育署轉報中央疫情指揮中心同意後辦理，並隨時依照中央疫情指揮中心最新發布指引修正，以確保在舉辦賽事的同時，維護全國民眾的安全與健康。

屏東縣長潘孟安說，籌備1年半全中運因新冠肺炎疫情延辦，原本運動賽事與表演節目要脫鉤舉行，如今在疫情趨緩狀況下，若中央疫情指揮中心認為表演節目可以進行，縣府會緊鑼密鼓準備，將原本精心規畫2020全中運的開幕典禮與相關活動完整重現。屆時歡迎全國民眾到屏東，與屏東縣民共同感受全國選手「屏屏挑戰，只為更好的自己。」精神。

屏東縣政府 疫情 新冠肺炎

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