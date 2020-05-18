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影／屏基出入通道突遭封 立委周春米批：罔顧病患安全

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道被封，洗腎中心患者出入相當不便。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道被封，洗腎中心患者出入相當不便。記者劉星君／攝影

屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓中間出入通道，5月16日無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵形同封路，該通道每天有3班次洗腎病人進出，影響供應全院氧氣所需液氧儲槽車輛無法輸運，立委周春米接獲陳情現勘，要求國有財產署查明契約內容。承租人公司代表紀姓男子說，土地是合法標租取得。

紀姓男子說，去年11月跟國有財產署承租土地，合法標租取得，陸續跟屏基協商。4月16日跟屏基會議達成共識，再送協議書時，屏基對協議內容有意見，依合約規定，他們是土地管理人，善盡管理土地之責，把土地圍起來。他也聲明，沒有罔顧病患權利問題，也希望與屏基繼續協商。

屏東基督教醫院副院長許榮文說，位在恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，佔地101平方公尺，3筆地號，土地所有權是國有財產署。院方有依規定繳交使用補償金，今年1月還接獲繳納通知，但國有財產署南區分署去年11月標租出去，租約期限從今年4月到129年3月31日，長達20年。

許榮文說，承租人16日下午派人把通道用鐵條圍了起來，任何車輛都進出不得，若發生意外，消防車輛更是無從迴轉進入。

院方17日向立委周春米求援，周春米現勘痛批「太離譜」，任意圍堵，罔顧病患性命安全，要求國有財產署人員，查明租賃契約書、承租使用規範等，違法使用就要解除租約；國有財產署南區分署屏東辦公室指出，會提供相關法令說明給屏基。

曾任屏東地方法院法官的周春米說，屏基可到法院聲請假處分，請求法院排除承租人所設置鐵條，可能須一周以上，緩不濟急，院方固定每周三要運送氧氣供全院使用，車輛一定要通行進出，事涉醫療所需及病患安全，她會多管齊下，追蹤解決。

屏基指出，屏東基督教醫院是財團法人，承租人曾找院方談，雙方也開會協調，但「以地易地」非易事，當時未達成共識，沒想到承租人以鐵條圍堵通行，影響院方及病患車輛進出，加護病房、急診室再加上76床洗腎病患。

屏基指出，目前影響病患車輛，屏基派人在現場交通疏導，降低對病患進出影響，也啟動應變方案暫時緩解醫院氧氣供應問題。

洗腎中心大樓旁液氧槽，負責供應全院氧氣所需的液氧儲槽車輛，因為通道遭鐵條圍堵，恐無法輸運。記者劉星君／攝影
洗腎中心大樓旁液氧槽，負責供應全院氧氣所需的液氧儲槽車輛，因為通道遭鐵條圍堵，恐無法輸運。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭土地承租人以鐵條圍堵。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭土地承租人以鐵條圍堵。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，立委周春米（左）到場了解。圖／周春米辦公室提供
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，立委周春米（左）到場了解。圖／周春米辦公室提供
紅色範圍是國有財產署承租人所承租範圍。記者劉星君／攝影
紅色範圍是國有財產署承租人所承租範圍。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，立委周春米（左）到場了解。圖／周春米辦公室提供
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵，立委周春米（左）到場了解。圖／周春米辦公室提供
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵。記者劉星君／攝影
屏東基督教醫院恩慈大樓與加護病房、急診室及洗腎中心大樓的中間通道，在5月16日時無預警遭國有財產署承租人以鐵條圍堵。記者劉星君／攝影

承租人 屏東 洗腎

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