澎湖西嶼彈藥本庫修復 盼重現軍事原始風貌
澎湖最具象徵軍事文化的「西嶼彈藥本庫」，澎湖文化局今天進行最後彈藥庫修復，以重現軍事古蹟原始風貌，希望趕在今年文化旅遊年完成，對外開放。
澎湖文化局長王國裕表示，澎湖「西嶼彈藥本庫」，縣府在民國99年核定為縣定古蹟，基本上區分有土窟式清涼彈藥庫1座和俗稱「銅牆鐵壁」的洞窟式彈藥庫2座等為2個區塊，以及東鼻頭震洋艇格納庫等軍事設施。
文化局自100年完成土地撥用後，即分年分期展開西嶼彈藥本庫土窟式與洞窟式彈藥庫修復工程，歷經長達10年之久，今年則再投入新台幣1400餘萬元來進行西嶼彈藥本庫修復及再利用，重現「西嶼彈藥本庫」軍事古蹟原始風貌與歷史縱深。
文化局表示，澎湖「西嶼彈藥本庫」今天動土，包括有服務中心、參訪動線、景觀及導覽解說、軍管圍界、排水設施等，今天由王國裕主持動土，工期210天，期配合今年文化旅遊年，能對外開放參觀。
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