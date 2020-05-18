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琉球鄉漁民不滿屏縣府建浮動碼頭 開漁船「封港」抗議
屏東縣政府在琉球鄉白沙港內的漁港與交通港，進行浮動碼頭施工，14日公告要求停泊在交通港區的漁船移泊，否則將開罰。漁民不滿縣府未事先溝通，便要求移泊來設置浮動碼頭，今天下午號召百餘名漁民到屏東縣政府小琉球辦事處抗議。
今天下午3點左右，百餘漁民至縣府小琉球辦事處抗議，未見縣府人員出面回應，漁民決議將漁船開至交通港浮動碼頭施工地停泊，藉此「封港」抗議20日縣府施工。
目前有數十艘漁船，停靠在交通港浮動碼頭區的預定地，陸續還會有其他漁船加入。曾姓漁民表示，這場抗議是由漁民自發性發起，對於漁港空間被壓縮一事感到相當不滿，只盼政府撤回廢除公告，停止浮動碼頭的施工。
屏東縣政府回應，交通港原先的規畫，主要用於供交通船隻停靠，漁港則專屬漁船停靠，部分漁船停靠時間較長，反之，交通船、觀光船、半潛艇等經常進出港口。交通港也有畫設漁船的臨時停靠區，且浮動碼頭的興建，在交通港內的臨時停靠區並不會消失。
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