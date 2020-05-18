新冠肺炎疫情衝擊市場 馬公首發敬老禮券
經濟部振興抵用券尚未發放，澎湖馬公市公所率先發放敬老禮券，今年6月起每名老人有300元購物禮券。
馬公市長葉竹林表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，導致消費市場低迷，為振興經濟及配合將到來的重陽節，決定自今年6月起發給全市老人每人300元敬老禮券，每張面額50元，依規定只能在馬公北辰市場、文澳攤販或文澳商場使用，其中5張要在北辰市場使用，文澳1張，今年11月30日前使用完畢。
馬公市公所表示，敬老禮券發放，以去年底在馬公設籍年滿65歲老人為主，每人300元，全市65歲老人，初估有近萬人，所需經費在新台幣300萬元，提報市代表會審議通過。
經濟部振興抵用券在澎湖立委楊曜與縣政府全力爭取下，經濟部同意放寬澎湖抵用券的使用限制，全澎湖的商圈、夜市、餐飲業和藝文產業都可使用。
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