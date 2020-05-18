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戰地文化從小教起 馬祖小學生探訪軍事據點

中央社 / 連江縣18日電

為了讓在地孩子認識馬祖戰地文化，連江縣中正國小課程列入戰地主題，並在國際博物館日參觀馬祖戰地文化博物館「勝利堡」據點，帶走軍事回憶，並寫下對軍人的感謝。

5月18日是國際博物館日，中正國小三年級學生參觀軍事據點勝利堡，認識馬祖的軍事文化與戰地歷史，其中對據點機關陳設的軍事用途、馬祖過往戰地情勢深入了解，認識海島防禦戰略、馬祖軍人生活，更透過馬祖戰地時期的聲音媒介，如炮彈射擊聲、精神答數聲等聲音裝置，體驗他們不曾經歷過的戰備氛圍。

勝利堡中一面馬祖服兵役生活經驗的插畫牆，引發學生的關注與提問，無論是水鬼摸哨的警戒情勢、軍人辛苦構工與沙灘搬運的辛勞、水資源不足軍人頭上長草的故事，學生都專注傾聽，並利用繪圖與文字表達對馬祖服役軍人守護馬祖的感謝。

中正國小學生從戰地相關繪本認識戰地故事，再進行據點參觀，而勝利堡是其中一站。勝利堡從據點防禦任務，自106年起由連江縣文化處計畫轉型為戰地文化博物館，希望推廣人們對戰地文化的認識，共同守護戰地文化資產，並提供在地學校教學場域，協力教師轉譯和平教育，培養年輕一代對戰地文化的覺知能力。

馬祖 軍人 博物館

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