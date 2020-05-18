輕軌二階爭議段未決策 黃捷批市府對市民開玩笑

高雄市議員黃捷批評市府交通建設空轉，輕軌二階爭議路段遲未決策，追問市長韓國瑜輕軌二階蓋不蓋，韓國瑜一度答不出來擬求助捷運局代答而被黃捷批評勿將市民當開玩笑的對象。

捷運局長范揚材表示，捷運大南環線預計年底會完工，二階輕軌將會在6月和沿線里長完成溝通，預計7月會對外說明。

黃捷今天於「市長施政暨嚴重特殊傳染性肺炎相關政策報告與質詢」時針對交通及輕軌建設質詢。

她引用韓國瑜上午答詢「不管何時下台，在乎的是未來要留下什麼」促韓國瑜要說明輕軌二階到底何時可決策。

黃捷批評韓國瑜上任一年半但是輕軌至今未決策，忘了自己說過「輕軌是移動式路障、致高雄陷無止境黑暗期」等話，市府未決策致有輕軌停擺路段成了停車場，質疑對於二階輕軌毫無決策。她一再追問輕軌二階「到底蓋不蓋？」

韓國瑜答詢，上任後等市府辦完輕軌公聽會並和沿線里長溝通，因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響目前尚在溝通當中。

韓國瑜一度答不出來要找捷運局長答覆而遭黃捷運批評，她強調副市長葉匡時已說過「決定權在於市長」。韓國瑜答覆等辦完所有公聽會後就會報告說明。黃捷不接受韓國瑜的說法，質疑「市民不是你開玩笑的對象」，同時批評市府對澄清路及維新陸橋的施工延誤，致尖峰時間交通大塞車。

陳致中質詢韓國瑜至今用第二預備約8成，擔心一旦颱風淹水要如何救災，批評韓國瑜在今年面對罷韓案就打算要把市長二備金花光；不僅愛亂花錢、亂說話還愛亂開支票，封韓國瑜是「三亂王」。他還針韓國瑜在去年說今年4月會啟動愛情摩天輪的開發案，質疑漫天的支票都無法兌現，質詢後贈送一個摩天輪模型給韓國瑜，並由研考會主委李銘義代為收下。

有關輕軌二階爭議路段的決策，范揚材表示，大南環線預計年底會完工，至於美術館、大順路爭議路段如果採原工法也不可行，所以市府導入造街計畫，會在6月底完和里長溝通，預計7月會對外說明輕軌二階後續。