琉球鄉漁民不滿屏縣府建浮動碼頭 百漁民拉布條抗議
屏東縣琉球鄉白沙港內的兩處漁港與交通港，屏縣府預計在5月20日針對交通港進行浮動碼頭施工，因此，在14日公告要求停泊交通港區的漁船移泊，否則將會開罰。漁民不滿縣府未事先溝通，便要求移泊來設置浮動碼頭，因此在今天下午3時，號召百餘名漁民到屏東縣政府小琉球辦事處進行抗議。
琉球鄉漁民今天下午3時許，於屏東縣政府小琉球辦事處抗議。琉球鄉漁民共號召近百餘人，拉起白布條表示，「政府不供漠視漁民權利，向財團靠攏」，並高喊要求政府，廢除公告，停止施工，反對設置浮動碼頭。
琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，琉球鄉長期以來都以漁業發展為主，是近幾年開始發展觀光，盡管目前小琉球觀光蓬勃發展，但觀光發展並未如此急迫，因此不能為了發展觀光壓迫到漁民，這是本末倒置的行為。
面對抗議漁民的訴求，政府未公告就強行施工一事，屏東縣政府回應，興建交通港範圍自1997年台灣省政府交通處時期，即同意編列近億元的經費興建「琉球交通（觀光）專用港工程」，因此，縣府是逐步逐期進行，並沒有強行施工。
此外，漁民指控縣府「向財團靠攏」，縣府回應，於2014年10月14日發布「屏東縣琉球白沙交通碼頭使用管理自治條例」，並在2018年3月22日修正，自啟用至今，皆由縣府管理或委託琉球鄉公所代管，不曾由財團管理。
屏東縣政府再三強調，此次浮動碼頭興建範圍，不是漁港，務必請漁民不要誤會，另外，港區所建設的浮動碼頭，只占工程範圍約泊區5分之1，也不會影響原有漁船停靠的地方。
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