韓國瑜向市民道歉 邱俊憲：劈腿未遂的藉口

高雄市長韓國瑜今到議會施政報告，並為選總統一事向市民道歉，民進黨議員邱俊憲批韓的道歉是「劈腿未遂的藉口」，市民要罷免他是因為韓說一套、做一套，「講得驚死人，做得嚇死人」。

邱俊憲說，韓國瑜終於對請假道歉，但這是「劈腿未遂的藉口」。他並播放韓選總統期間受訪的影片，韓在影片中說沒有落跑、沒有覺得對不起高雄市民。邱批評韓對市民沒有誠信，「說一套、做一套，講得驚死人、做得笑死人」。

邱也質疑韓說要對醫護全面篩檢，但4月13日防疫會議已提出，為何10天後才出公文向中央請示要不要這麼做，同時對外卻說沒要全面篩檢？他籲承認錯誤、收回成命，並即時完整公告相關防疫會議決議，及具體縮短決議落實時程。