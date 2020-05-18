野放梅花鹿偷吃農作物 墾管處：將擴大農民補助

近年梅花鹿復甦成功，墾丁野放梅花鹿已達千隻，由於數量過多且活躍於恆春、車城、滿州等地，造成附近農作遭啃食，令農民不堪其擾，由於過往墾丁國家公園管理處的補助範圍只限於園區內部，對園區外無法補助的民眾感到相當無奈，有鑑於此在立委蘇震清的協助下，終於修正補助範圍，並將補助擴及恆春半島三大鄉鎮。

早期台灣低海拔地區常見台灣的梅花鹿，但因棲息地遭破壞與遭捕獵等原因，造成數量減少。有鑒於此，墾丁國家公園管理處於1984年，著手復育梅花鹿野，至今數量已達數千隻，甚至在在社頂、龍磐、出火等多處都可看見梅花鹿的蹤跡。

雖然梅花鹿繁復育順利，但逐漸對附近農民帶來困擾，由於梅花鹿愛吃嫰葉、嫰苗及在樹皮磨角的習性，造成農作物遭殃，尤其以紅龍果、黑豆受害最深。

在地方陳情之下，盡管墾丁國家公園管理處訂定「墾丁國家公園梅花鹿致農業損失補助作業要點」，將梅花鹿帶來的損害，比照一般農業天災補償，但只限於國家公園內，園區外不受到補助，因此農民認為，應擴大範圍只要是梅花鹿所啃食就要連帶補償。

面對此一情況，林務局屏東林管處在今年3月24日於滿州鄉公所開業務座談會，同時邀請立委蘇震清、滿州鄉長余增春、代表會主席態志謀等多名地方人士參加。

對於地方上所反映的梅花鹿造成農損問題，蘇震清認為梅花鹿來源屬國家復育，承諾將與相關部門研究處理，此外也會協助受災農民取得補償。

墾管處目前已修正「墾丁國家公園梅花鹿致農業損失補助作業要點」，園區範圍外由梅花鹿造成的農損也可獲得補償。

內政部營建署及蘇震清國會辦公室指出，園區內梅花鹿致農業損失之案件數量並非大量，且本處野放梅花鹿地點包括園區以外，擬修正梅花鹿造成農業損失補助作業的相關條文，未來將補助範圍擴及至墾丁國家公園所在之恆春半島三大鄉鎮如，車城鄉、恆春鎮與滿州鄉。