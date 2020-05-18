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高雄海洋科技三中心8月完工 明年元月廠商進駐
高雄興達港轉型發展離岸風電與海洋科技產業，繼中鋼公司轉投資的興達海基啟用後，行政院「高雄海洋科技產業創新專區三中心」預計今年8月完工，明年一月廠商進駐。
行政院經濟部在高雄興達港腹地打造海洋科技產業創新專區，規畫「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新研發」、「海洋科技工程研發及驗證」三中心，總面積6.72公頃；行政院納入前瞻基礎計畫的綠能建設，每年產值約150億元、可望創造2千個就業機會。
立委邱志偉日前會同在經濟部能源局、金屬中心等單位人員陪同視察三中心施工進度。經濟部能源局指出，三中心工程預計8月完工，11月取得全球風能組織（GWO）認證及使用執照；明年一月西門子專業課程建置及廠商進駐，二期工程的深水池預計明年底竣工。
邱志偉表示，中鋼轉投資的興達海基今年投入生產，每年可供應50至60座水下基組；三中心是台灣重要的海洋人才培育中心，工程經費一度遭刪減，經他爭取才如期動工，期盼三中心帶動興達港區發展，成為台灣海洋工程與風電領域創新研發的根據地。
茄萣區長鄭美華說，鄉親期待三中心帶來經濟發展，希望中央機構不要跟地方脫節，以後若能適度開放學童或社區關懷據點長輩參觀，可讓外界更認識研發三中心。此外，期盼未來創新研發成果加上「興達港」三字，提高知名度。
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