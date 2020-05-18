黃捷批輕軌二階延宕 拆橋造成交通混亂

高雄市長韓國瑜到議會接受質詢，時代力量議員黃捷聚焦交通議題，黃捷指輕軌二階工程延宕，鳳山區維新、自強陸橋拆完後，造成交通亂象；韓國瑜說，自強、維新陸橋分別會在5月底及年底改善，但韓要回答輕軌二階工程時，被黃打斷。

黃捷說，對於罷韓，道歉已於事無補，為時已晚，她今天想請教交通議題。韓上任1年半，很多交通建設空轉，錯誤決策比貪汙可怕，韓2018年曾說輕軌是移動式的路障，如今二階爭議延了又延，什麼都做不出來，才是讓高雄陷入黑暗期。

黃捷說，去年韓選總統，但輕軌等建設決策，最後還是要韓決定，但因韓不在，市府不敢下決定，浪費市民時間，還導致輕軌工地變成停車場，被人到處亂停車；如市府沒空轉，輕軌去年已蓋好。黃捷問韓，輕軌到底蓋不蓋，何時開工蓋好？

黃捷說要給韓1分鐘時間回答，韓回答說，「辦了5場說明會、10場專家學者…」黃捷打斷，直批仍是沒進度；韓說，「跟局長研討多次，也跟當地民眾溝通…」黃再打斷指沒跟居民溝通，只跟里長聊。韓說去年因疫情影響說明會暫緩，黃再打斷「這些不是藉口」，並指高雄交通建設決定權在韓。

黃捷並指，去年拆很多橋，但維新、自強陸橋拆了後交通大亂，接到上百陳情，拆橋後只剩一線道，塞車又危險；維新路橋側溝也沒做好、也沒有無障礙設施。她問澄清路自強陸橋可提前完工嗎？維新路橋有改善空間嗎？韓承諾5月底前會完成澄清路自強陸橋，維新路橋則於今年底前完成。