左營區興建運動中心 韓國瑜：2年內完成

高雄市長韓國瑜到議會施政報告後接受議員質詢，國民黨議員李雅芬關心左營區運動中心進度，韓國瑜說，未來運動中心預計規畫綜合運動球場、健身房、攀岩、韻律舞蹈教室等，預計7個月內完成用地變更，一切順利的話，預計2年內可以完工。

李雅芬說，韓國瑜市政報告提到規畫興建左營區運動中心，她很高興，這是她從選舉以來就努力爭取的，感謝韓國瑜實現它。她並問韓，土地預計何時取得？

韓國瑜說，左營區運動中心預計規畫綜合運動球場、健身房、攀岩、韻律舞蹈教室等，預計7個月內完成用地變更，經費由市府支應，讓左營多個運動休閒場所。

韓並指，經費部分，如中央願意補助，一定大力爭取，希望爭取中央預算支持。如果一切都順利，預計2年內可以完成。李雅芬並向韓爭取增加親子運動設施，韓允諾願意針對親子予以規畫。