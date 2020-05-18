澎湖海廢知多少 海岸沙灘線占10%

澎湖「海邊有多少海廢」，海洋公民基金會今天發表第一季澎湖海岸垃圾調查結果，全澎湖50%的垃圾集中在10%海岸沙灘線上，與去年綠色和平發布全台調查結果相似。

海洋公民基金會前執行長巫佳容今天公布11名海廢調查員在第一季的海廢調查結果，澎湖本島與離島等測點中，以90公升塑膠袋垃圾共10萬5324袋，垃圾車清運達1400多車次，其中50%的垃圾集中在10%海岸沙灘線上。

澎湖海洋公民基金會指出，澎湖由大大小小90個島嶼形成，各島嶼海岸線或沙灘岸際，各社區平時都有認養淨灘等活動，但只要2、3個月的時間，海漂廢棄物又會堆積在海灘，讓人難以想像。

澎湖海洋公民基金會今天舉行「海廢快篩工作坊」，首度公布澎湖第一季的海廢垃圾數量，在澎湖本島與離島1市5鄉共設置65個測點，另在總長度不到20公里的部分島嶼海岸線則設有東、西、南、北4個測點，同時辦理志工培訓工作，投入下階段的快篩調查行列。

另外，海洋公民基金會也同步在馬公「杭灣」與「山水港」2處進行澎湖珊瑚礁體檢，澎湖在地潛水業者也都一併參與，未來持續增加澎湖在地調查能量，一起為海洋盡一份心力。