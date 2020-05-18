振興觀光業3階段規劃 林佳龍：27日踩線團會師

國內新冠肺炎疫情趨緩，針對如何振興觀光旅遊業，交通部長林佳龍今天說，將分3階段規劃逐步鬆綁，先國內後國際，第一波來自全國各地旅遊業防疫旅遊踩線團將於27日大會師。

台中市北屯區舊社停車場立體化興建工程開工動土典禮今天舉行，林佳龍與台中市長盧秀燕都出席，林佳龍在會場接受媒體聯訪表示，將以三階段規劃振興旅遊業，就是國內旅遊、安心旅遊、再開放國際入境旅遊。首波防疫旅遊是以觀光業約30萬大軍來當踩線團，27日的大會師，全國各地旅遊業都有加入，將以視訊方式正式啟動。

林佳龍進一步說明，防疫旅遊是以團體旅遊為主，也是用踩線團示範，預計5月底起到7月底，之後推動安心旅遊，會配合擴大國旅及相關補助，參考過去經驗，還有各部會振興券的使用，預期規模更大，效果會更好。

此外，針對高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪計畫卡關，林佳龍表示，因為高雄港開發是港務公司的土地，若地方要開發，就涉及開發計畫和投資計畫，地方政府有方案可以提出，但目前開發計畫未完成審查，投資計畫如提出，中央也樂觀其成，主要問題是出在地方還沒有完成開發計畫，投資計畫也未正式提出，因此要向韓國瑜說聲「加油」。

北屯區舊社公園周邊住商大樓林立，鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線松竹站停車需求大增，市府規劃在原舊社公園平面停車場興建立體停車場，盧秀燕致詞時指出，工程完工後將滿足當地住戶、未來捷運綠線與台鐵松竹站的轉乘需求，帶動地方發展。