萬丹消防隊新建工程展開 日後出勤更有效率
屏東縣政府消防局今天上午舉辦消防分隊廳舍新建工程動土典禮，縣長潘孟安、消防局長許美雪與多位議員出席。萬丹消防分隊位於萬丹鄉中心區域，出勤時容易造成交通壅塞，甚至延誤出勤時間，縣府透過都市計畫，將消防分隊遷往較寬闊的區域，縣府也規畫將分駐所遷移至此。
萬丹消防分隊現址座落萬丹鄉在和平西路及萬丹路一段交會路口，位處萬丹鄉鬧區，除道路狹窄，車流量也多，消防隊出勤時，因消防車輛車體龐大，需要須較大迴轉空間，容易造成阻塞，延長出勤時間。
為不影響萬丹消防分隊的執勤效率，屏東縣政府2015年透過都市計畫通盤檢討，決定將萬丹消防分隊遷移至萬丹鄉公所後方，基地寬闊。
新的消防廳舍有3層樓，各樓層配置用途為一樓大廳、值班室、消防器材室、消防車庫；2樓為分隊長室、備勤室，3樓為會議室、辦公室、義消辦公室、餐廳廚房、交誼會客室等。
新廳舍耗資約4690萬元，可容納20名消防人員、9輛各式消防車，預計在360天後完工。
潘孟安表示，縣府也規畫將萬丹分駐所移至此處，屆時萬丹鄉公所、圖書館、消防隊與分駐所會集中，成為萬丹鄉治安、救災、行政、閱讀與洽公的核心地區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言