萬丹消防隊新建工程展開 日後出勤更有效率

屏東縣政府消防局今天上午舉辦消防分隊廳舍新建工程動土典禮，縣長潘孟安、消防局長許美雪與多位議員出席。萬丹消防分隊位於萬丹鄉中心區域，出勤時容易造成交通壅塞，甚至延誤出勤時間，縣府透過都市計畫，將消防分隊遷往較寬闊的區域，縣府也規畫將分駐所遷移至此。

萬丹消防分隊現址座落萬丹鄉在和平西路及萬丹路一段交會路口，位處萬丹鄉鬧區，除道路狹窄，車流量也多，消防隊出勤時，因消防車輛車體龐大，需要須較大迴轉空間，容易造成阻塞，延長出勤時間。

為不影響萬丹消防分隊的執勤效率，屏東縣政府2015年透過都市計畫通盤檢討，決定將萬丹消防分隊遷移至萬丹鄉公所後方，基地寬闊。

新的消防廳舍有3層樓，各樓層配置用途為一樓大廳、值班室、消防器材室、消防車庫；2樓為分隊長室、備勤室，3樓為會議室、辦公室、義消辦公室、餐廳廚房、交誼會客室等。

新廳舍耗資約4690萬元，可容納20名消防人員、9輛各式消防車，預計在360天後完工。