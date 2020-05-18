韓國瑜報告向市民道歉 民進黨議員要求鞠躬30秒

高雄市長韓國瑜今到議會接受質詢，韓國瑜在施政報告向市民道歉，但民進黨議員李喬如認為道歉不夠，要求韓深深鞠躬，但韓想澄清回應被打斷。李喬如並批韓呼籲不要投票的影片，是在恐嚇人民，是在用負能量挑釁。

李喬如說，不知道總質詢時，韓還有沒機會列席，這2天可能是最後一次列席議會備詢，他去年曾在議會請韓放棄選總統，但韓拒絕、放棄，沒兌現參選市長對市民承諾做滿4年，就是市民起心罷免的動機。

韓國瑜在施政報告時，向市民表示對他參選總統一事「非常非常抱歉」，但李喬如認為道歉不夠誠懇，要給韓30秒深深一鞠躬向市民道歉，但韓沒有鞠躬，立刻被李批韓拒絕道歉，至今仍傲慢。

李還問韓，6月6日罷韓審判日，認為自己會畢業還是重生？李要求韓選擇就好，但韓站起來想澄清，被李拒絕，韓無法回答而坐下；李見狀再批「你沒信心對不對？看你這態度會畢業」。

李還批，韓呼籲不投票影片，讓她很失望，不用正能量感動高雄，還是繼續用負能量在挑釁，她若站在韓的角度，她會說，不管挺不挺她都要出來頭票，投完票要去逛街消費幫助經濟，這才是正能量。