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高市民進黨團酸韓國瑜「滅罷」 籲市民要出來投罷免票

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會民進黨團酸韓國瑜「滅罷」， 籲市民要出來投罷免票，記者劉學聖／攝影
高雄市議會民進黨團酸韓國瑜「滅罷」， 籲市民要出來投罷免票，記者劉學聖／攝影

高雄市議會定期大會市長施政報告暨質詢第一天，民進黨團在市長韓國瑜報告之後第一個質詢，黨團書記長林智鴻率先發言，針對罷免投票之事說，批韓國瑜呼籲支持者不要出來投罷免票是反民主，反過來呼籲市民要出來投罷免票，否則會變成「韓粉」。民進黨團並沒有給韓國瑜答詢的機會。

林智鴻說，韓要支持的人不要出來投票，等於不去投都是韓粉，這造成市民恐懼，如果有一百萬人不出來投票，是不是高雄有百萬韓粉？

林呼籲市民，如果不要成為韓粉，唯一的方法是克服恐懼，就是去投票，再去消費，讓高雄發大財。民進黨團接著把韓國瑜過去在市長選舉、總統大選期間的演講、各種談話剪輯成影片，在議事播放，黨團幹事長陳致中隨後批判韓那是謊言連篇、政見跳票。

陳致中也批判韓國瑜要支持者不要去投票是反民主、違憲、 違法，是民主憲政的災難，韓將變成歷史的罪人，站在民主的對立面，韓午夜夢迴，要自己去想一想 。

陳致中並拿出漫威漫畫中的「滅霸」角色酸韓是「滅罷」，也拿出「滅霸」的手套要送給韓國瑜當畢業禮物、退學禮物。但質詢時間到了，禮物來不及送給韓。

韓國瑜 投票 韓粉

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