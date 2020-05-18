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顱顏不全女孩夢想當歌手：我想帶給別人快樂

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供

高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，左眼無法閉合、左鼻孔也無功能，許與阿嬤相依為命生活，她喜歡唱歌，「唱歌讓我很快樂，我想讓更多人聽見我的歌聲，也能很快樂」，樂觀正向的她，是不折不扣的生命鬥士，獲今年總統教育獎。

靖唯和阿嬤感情深厚，祖孫靠微薄生活費度日的阿嬤，阿嬤省吃儉用，將有限的資源用來栽培靖唯。阿嬤心疼孫女常遭受異樣眼光，靖唯接納自己和別人不一樣，個性有自信且貼心，讓阿嬤很欣慰。阿嬤常告訴靖唯，內在比外在重要，也鼓勵孫女多學才藝，未來找工作才能更有競爭力

靖唯就讀忠孝國小管樂藝術才能班，擅長打擊樂，她在音樂表演時，展現自信與勇氣，唇裂顱顏不全對她來說是微不足道的小缺陷。

靖唯獲今年總統教育獎消息傳來，讓阿嬤也流下感動眼淚。忠孝國小師生也備感榮耀，校長唐偉成稱讚靖唯是陽光女孩，充滿正能量，靖唯也是班上的開心果，有她的地方就有歡笑。

熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯，未來想成為一名歌手，憑著天賦與努力考上鳳山區忠孝國小的藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有出色成績，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。

2020年總統教育獎共有大專組8名、高中組12名、國中組18名與國小組18名，有56名學生獲得殊榮。預定7月17日在總統府辦頒獎典禮，蔡英文總統將接見獲獎學生，頒發獎狀、獎座，大專組得主每名25萬元助學金，高中組每名20萬元、國中組與國小組每名15萬元。

許靖唯（前排左三）是陽光女孩，充滿正能量，靖唯也是班上的開心果，有她的地方就有歡笑。圖／高雄市忠孝國小提供
許靖唯（前排左三）是陽光女孩，充滿正能量，靖唯也是班上的開心果，有她的地方就有歡笑。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯，未來想成為一名歌手，憑著天賦與努力考上鳳山區忠孝國小的藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有出色成績，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯，未來想成為一名歌手，憑著天賦與努力考上鳳山區忠孝國小的藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有出色成績，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯，未來想成為一名歌手，憑著天賦與努力考上鳳山區忠孝國小的藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有出色成績，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯，未來想成為一名歌手，憑著天賦與努力考上鳳山區忠孝國小的藝術才能班，主修打擊樂，近年參加各項比賽與演出都有出色成績，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯（前排中）參加音樂比賽常有出色表現，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
熱愛音樂、喜歡唱歌的許靖唯（前排中）參加音樂比賽常有出色表現，更連續兩年擔任羅慧夫顱顏基金會代言人。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
校長唐偉成（右）稱讚許靖唯是陽光女孩，充滿正能量，靖唯也是班上的開心果，有她的地方就有歡笑。圖／高雄市忠孝國小提供
校長唐偉成（右）稱讚許靖唯是陽光女孩，充滿正能量，靖唯也是班上的開心果，有她的地方就有歡笑。圖／高雄市忠孝國小提供
許靖唯和阿嬤感情深厚，祖孫靠微薄生活費度日的阿嬤，阿嬤省吃儉用，將有限的資源用來栽培靖唯。圖／高雄市忠孝國小提供
許靖唯和阿嬤感情深厚，祖孫靠微薄生活費度日的阿嬤，阿嬤省吃儉用，將有限的資源用來栽培靖唯。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小4年級學生許靖唯出生就患有先天眼裂與唇裂顱顏不全，她樂觀面對挑戰，接納自己和別人不一樣。圖／高雄市忠孝國小提供

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