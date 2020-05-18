罷免投票前韓國瑜施政報告備詢 藍綠展攻防

高雄市議會定期大會今天起一連兩天進行市長韓國瑜施政報告及備詢，這是罷免投票前議員質詢韓國瑜僅有機會，綠營指要讓市民了解韓國瑜施政無能，藍營說會凸顯韓國瑜施政有成。

高雄市議會於5月15日至7月22日召開第三屆第三次定期大會，今天起一連兩天議程是「市長施政暨嚴重特殊傳染性肺炎相關政策報告與質詢」，韓國瑜要率市府局處首長接受質詢監督。

高雄市議會先前因防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情等因素，定期大會日程一延再延，後來決議市議員質詢時間限縮，引發民主進步黨等在野市議員的批評。

今天起一連兩天，韓國瑜要面對議員的監督備詢，尤其民進黨及時代力量市議員鎖定韓國瑜施政及罷韓等議題，準備要「直球對決」。

高雄市議會民進黨團幹事長陳致中告訴中央社記者，黨團要回顧韓國瑜一年半來荒腔走板的市政表現，讓市民了解韓國瑜施政無能成績不及格要被死當。

中國國民黨高雄市議員黃紹庭指出，會凸顯韓國瑜施政有成，韓國瑜市府團隊走馬上任後，讓先前最被詬病的路平、排水清淤等改善有成效，會予肯定。

高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強表示，韓國瑜請假參選總統，但市政不停擺，排水工程及偏鄉道路開闢工程沒有延誤，議員監督市政應就事論事。

時代力量市議員黃捷指出，希望韓國瑜要面對問題回答，不要再扮演「韓總機」由市府局處首長代答。

依議程排定，韓國瑜施政報告後，先由黨團各自聯合質詢10分鐘，再由依抽定排序的議員質詢，包括親民黨吳益政、民進黨李喬如及黃文益、時代力量黃捷等人都有機會在上午發言。

民進黨、時力等在野黨議員有備而來，加上6月6日罷韓投票等議題，將引發藍綠攻防、對立氣氛。

高雄市議會今、明兩天的質詢過後，依議程排定，韓國瑜下次再列席議會的時間是6月19日起的總質詢。