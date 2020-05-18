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影／旅外音樂青年因疫情返台 沙龍音樂會演出回饋鄉親

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，旅外青年大提琴手梁辰（右）、林恩俊（左），6月6日將再度演出沙龍音樂會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，旅外青年大提琴手梁辰（右）、林恩俊（左），6月6日將再度演出沙龍音樂會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰、林恩俊與鋼琴手馮乙宸演出。

3人在今年3月猶如逃命般回台，梁辰說，疫情衝擊，計畫停擺，還可以有機會正常演出，台下民眾參與，很不容易。三人是國中學長學弟，也是首次合作演出。梁辰、林恩俊將在6月6日沙龍音樂會會再次攜手演奏，回饋屏東鄉親，累積舞台經驗。

林恩俊現就讀美國柯爾本音樂學院大一升大二，主修大提琴、梁辰現就讀羅徹斯特大學伊斯曼音樂學院大三升大四，主修大提琴，副修語言學。馮乙宸現就讀耶魯大學音樂學院碩士班，主修鋼琴。

梁辰說，去年12月，受梁孔玲老師邀請參與演出沙龍音樂會，原本大家時間湊不到，因為疫情關係，許多事情取消，有難得演出機會，邀約學弟林恩俊、學長馮乙宸，兩人很給力一口答應，也是三人首次合作。

昨天的沙龍音樂會，他們以「五月鳴蜩」為主題，取自詩經的豳風七月詩句，昨天演奏也是沙龍音樂會開辦以來，首次有大提琴雙重奏演出，相當難得。馮乙宸說，「尤其在哪裡都不能去的時候，跟三五好友一起玩音樂，很開心！」

新冠肺炎疫情衝擊，3人在今年3月中下旬回台，梁辰說，3月回台時，很像逃命，全身包緊緊。沒想到還可以有機會演出，大家實際參與，美國很多都改成線上音樂會或直接取消。

林恩俊在3月回台後，受好友邀請，參與24個年輕大提琴手隔空合作「天鵝計畫」，隔空合奏聖桑名曲「天鵝」，林恩俊說，比較困難的是，在演奏錄製時沒有鋼琴家的演奏。

美國已經放暑假，至於何時能回校園仍是未知數。3月返台後，改為線上課程，美國與台灣時差，林恩俊說，不是一大早，就是凌晨兩三點視訊上課，幾乎下午在補眠。

梁辰說，音樂透過科技傳輸會有延遲，音質也有減損，線上課程較不方便，重奏合奏與樂團都直接取消，特別是應屆畢業生影響更大，畢業音樂會直接被取消或改成線上；因為時差，若真的起不來上課，學校同意可以看錄影，但是跟老師一對一課程，必須要配合老師的時間。

屏東縣政府文化處指出，沙龍音樂會從前年開始在實驗劇場，去年搬到演藝廳音樂廳1樓，不因疫情而停辦，疫情期間最少有3、40人參與，長期累積下來有一群忠實粉絲。

屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（前排右一）、林恩俊（前排右二）與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（前排右一）、林恩俊（前排右二）與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（前排右一）、林恩俊（前排右二）與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（前排右一）、林恩俊（前排右二）與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（右起）、林恩俊與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰（右起）、林恩俊與鋼琴手馮乙宸演出。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰、林恩俊與鋼琴手馮乙宸演出，民眾、親友專注聆聽。記者劉星君／攝影
屏東縣政府文化處去年起每周六日上午在演藝廳音樂廳1樓大廳舉辦免費沙龍音樂會，昨邀請旅外青年大提琴手梁辰、林恩俊與鋼琴手馮乙宸演出，民眾、親友專注聆聽。記者劉星君／攝影

音樂會 屏東縣政府 疫情

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