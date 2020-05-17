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關懷台籍老兵協會春祭 感念無名戰士奉獻

中央社 / 高雄17日電

高雄市立歷史博物館聯合高雄市關懷台籍老兵文化協會今天舉辦春祭台灣兵活動，感念歷史中「不知為誰而戰」的無名戰士奉獻，並追思致力爭取台灣兵權益的許昭榮孤勇義行。

這項春祭活動在高雄市旗津區戰爭與和平紀念公園主題館舉行，高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長吳祝榮、高市文化局副局長蔡秀玉和許昭榮家屬等參加。紀念儀式以默哀獻花為主軸，並與小提琴家陳名涵透過演奏「化為千風」、「黃昏的故鄉」等悠揚樂曲追思。

蔡秀玉表示，感謝高雄市關懷台籍老兵文化協會一直以來持守與經營，讓更多的民眾有機會了解這段因為戰爭造成主體認同的錯亂、以及生命主權被統治者剝奪的台灣歷史。實現公平與正義是人權運動的目的，這條路很漫長，隨著時間流逝越來越艱鉅，期許能喚起更多人投入及關心，迎向和平及公義的未來。

高雄市關懷台籍老兵文化協會指出，在台灣歷史洪流中，有一群鮮少提及的台灣兵。他們因二次世界大戰、國共內戰等戰爭，歷經台籍日軍、台籍國軍、台籍共軍等身分的混亂轉變，使其生命故事成為不知為誰而戰、為誰效忠的時代悲劇。

而曾經歷二次世界大戰與國共內戰的許昭榮，畢生尋找同袍下落，致力爭取台灣兵權益並期望政府正視台灣兵議題，為喚起社會關懷與尊重，卻於2008年5月20日傍晚6時許自焚明志。

高雄市關懷台籍老兵文化協會表示，許昭榮以耗盡生命點燃的火光，促成「戰爭與和平紀念公園主題館」的誕生，也照亮台灣老兵人權伸張的道路。5月20日為許昭榮逝世12週年紀念日，在主題館舉辦紀念儀式，感念歷史中「不知為誰而戰」的無名戰士奉獻，並追思許昭榮的孤勇義行。

高雄市 老兵 戰爭

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