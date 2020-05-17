疫情指揮中心端出石斑魚 高市原民市集回來了

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聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「原住民YES！假日市集」本月起恢復舉辦，5月23、24日還有兩場活動。圖／高市原民會提供
「原住民YES！假日市集」本月起恢復舉辦，5月23、24日還有兩場活動。圖／高市原民會提供

行銷高雄原住民特色農產品與手工藝品的「原住民YES！假日市集」從3月份起暫時停辦，因疫情趨緩，昨起恢復在中央公園舉辦。原民會說，不少民眾拿著暖心相挺的消費抵用券來使用，品嘗烤山豬與高山咖啡，5月23、24日還有兩場活動。

「原住民YES！假日市集」行銷在地原民特色文化，3、4月因疫情停辦，市府原民會改推「暖心相守寄未來運動」，對外發售活動預購券，副市長陳雄文與原民會主委吳慧琴以實際行動支持預購。

疫情趨緩後，原民會昨天起在中央公園恢復舉辦，安排歌手現場演唱，規畫原住民特色烤山豬、風味烤肉、馬告香腸、小米甜甜圈、手沖咖啡、季節時蔬、文創手作飾品及工藝品等攤位。

原民會表示，5月份起，原民市集恢復辦理，這個月比較特殊，連續兩周都有市集，下月起恢復成每月的第3週登場，歡迎市民朋友支持原鄉產業。

原住民 疫情

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