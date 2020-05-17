屏東縣府為在白沙交通港增設浮動碼頭 漁民難諒解

琉球鄉白沙港分為漁港與交通港兩處，且預計在5月20日展開施工，屏東縣政府也在14日公告，要求交通區的漁船移泊，倘若不願意配合縣府將會對停泊在此處的漁民開罰，對此琉球鄉漁民感到非常不滿，並決議在18日到白沙漁港抗議，若縣府不願溝通不排除以漁船「封港抗議」。縣府初步回應，施工區域為白沙港內的交通區，並不影響港內漁船的停靠。

對於未來白沙港交工港施工一事，擁有30年討海資歷的田姓漁民表示，原本白沙漁港的容量就不大，如果要發展觀光，不只會壓縮漁民的停泊空間，颱風來時，還無法讓所有的漁船返港躲避颱風，且浮動碼頭也不利漁船停泊。

田男還說，琉球鄉發展觀光固然是好，且白沙港早就與漁船與觀光客船共用多年，對此漁民並沒有異議，但目前的現況，出入港時，漁船與其他船隻就必須在狹窄的港口內排隊等候會船出港，為何現在還要增加觀光船隻的數量來壓縮漁船的空間。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，盡管近年來小琉球觀光發展蓬勃，但仍不能罔顧漁民的權益，且希望政府真的認真思考，觀光對小琉球環境的負荷量已經超載，還要增設浮動碼頭，這樣就能振興觀光嗎？小琉球的觀光發展，有如此急迫性嗎？因此，漁民期望請縣府尊重漁民意見，重視漁民權益，應廢止公告並停止施作。

琉球鄉漁民為維護自身權益，將在18日在白沙漁港拉起白布條對縣府抗議，目前將會號召漁船返港停靠，阻止縣府動工，未來不排除以漁船進行封港。

屏東縣政府農業處回應，白沙港內部本來就有「交通港」的規畫，若船隻進入港嘴，白沙港的右邊，即為漁民所停靠的漁港，至於左邊則供交通船、遊艇及半潛艇等停靠，也就是港內所畫設的「交通港」區域，而這次的施工，並沒有擴大港區，只針對交通港區增設新的浮動碼頭，也並不會影響漁民原有停靠的區域。

屏東縣政府交通旅遊處表示，對於小琉球的發展定位，以及長遠發展的思考，這個問題，仍需要漁民多加考量，針對交通港的部分，主要增加船隻停泊區來因應，觀光用半潛艇、臨時泊靠遊艇等並不影響漁船，倘若漁民遭遇緊急情況，返港躲避颱風一事，若有緊急情況，仍可返港停泊。