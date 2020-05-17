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綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄街頭今出現大量綠底白字的神秘布條寫著「阿舅要回來了」，引人聯想。圖／取自臉書社團「高雄點Kaohsiung」
高雄街頭今出現大量綠底白字的神秘布條寫著「阿舅要回來了」，引人聯想。圖／取自臉書社團「高雄點Kaohsiung」

高雄街頭今出現大量綠底白字的神秘布條寫著「阿舅要回來了」，讓人一頭霧水，有人聯想到與前市長陳菊胞弟陳武進有關，也有人覺得音與「阿菊」台語相似，可能與即將到來的民進黨高雄市黨部主委選舉有關。不過「菊系」議員簡煥宗說，主委選舉「有競爭、沒鬥爭」，應與選舉無關。

不論原市區或縣區，今天多處都被懸掛寫著「阿舅要回來了」的神秘布條，由於綠底白字，讓不少市民聯想與綠營有關。

許多市民紛上臉書社團詢問「阿舅是誰啊！」、「好深奧」、也有人說「阿舅」跟「阿菊」台語音似，莫非意指前市長陳菊？臉書社團「高雄點Kaohsiung」也轉發照片問：「這什麼啊？」還有人改圖成「阿舅要回來罷」，說掛布條其實是要呼喚親友回來投票。

地方政壇過去傳有稱呼陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，25日將舉行民進黨高市黨部主委選舉，菊系高閔琳與海派趙天麟相爭，被人聯想也可能與陳武進有關。

不過「菊系」議員簡煥宗說，「完全摸不著頭緒」，不知道是誰掛的、也看不懂何意，如果要影射陳武進，但他人不在高雄，都在宜蘭，怎麼會現在突然提起他？毫無邏輯性。

簡煥宗說，若說要與主委選舉有關，民進黨有效黨員約3萬7千人，從以前選舉氣氛就沒有劍拔弩張，這次也是「有競爭、沒鬥爭」，應也與選舉無關。反倒是要看看這些布條，環保局拆除的速度如何，可以趁此檢視一下環保局的效率。

環保局則表示，只要是違規廣告、旗幟，都會依規定及分工處理，目前已通知相關單位巡查、通報及拆除。

民進黨 陳菊

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