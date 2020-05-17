聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／甲仙「8樂」小農是他 潘啟彬感恩醫護人員付出
高雄市甲仙農民潘啟彬贈送芭樂至高市醫院慰勞醫護人員，感謝醫界八八風災時前進甲仙救災，另有一批芭樂宅配至衛服部，意外成為連續8天確診人數零的「8樂」（音同芭樂）的記者會亮點。潘啟彬說，得知阿中部長展示自家芭樂，開心地在芭樂園跑起來，自己能力有限，只能用作物表達感恩心意。
10年前莫拉克颱風重創高雄甲仙，當年潘啟彬在市區當汽車維修師傅，父親節返家陪伴雙親，風災後交通中斷，「被關一星期才能下山」，隔壁村莊小林村的滅村慘狀讓全家人刻骨銘心。
近年考量雙親年邁務農辛苦，身為長子的潘啟彬返鄉接棒務農，幫忙栽種家中1甲多芭樂田。潘啟彬說，這陣子看見醫護人員很辛苦，勾起當年他們勞心勞力、日以繼夜地協助甲仙災民的回憶，陸續贈送300台斤芭樂到義大、高醫與榮總等醫院表達謝意。
贈送各大醫院後，潘啟彬將一批芭樂寄送到衛生福利部慰勞第一線的「拆彈大隊」，芭樂與「8樂」同音，意外成為5月15日零確診記者會的展示農產品。消息傳至甲仙，潘卸下全身武器（務農裝備），雀躍地在芭樂園跑跳起來。
潘啟彬說，300台斤芭樂約占貨車 一半空間，沒有很多錢，卻是全家人辛苦栽培半年的作物，純粹想用作物來表達感恩心意，成為記者會主角是「巧合」，感謝所有醫護人員辛苦，希望疫情快點過去，台灣人早日恢復正常生活。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言