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影／甲仙「8樂」小農是他 潘啟彬感恩醫護人員付出

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
潘啟彬原本是汽修師傅，自嘲自己「不務正業」返鄉務農。記者徐白櫻／攝影
潘啟彬原本是汽修師傅，自嘲自己「不務正業」返鄉務農。記者徐白櫻／攝影

高雄市甲仙農民潘啟彬贈送芭樂至高市醫院慰勞醫護人員，感謝醫界八八風災時前進甲仙救災，另有一批芭樂宅配至衛服部，意外成為連續8天確診人數零的「8樂」（音同芭樂）的記者會亮點。潘啟彬說，得知阿中部長展示自家芭樂，開心地在芭樂園跑起來，自己能力有限，只能用作物表達感恩心意。

10年前莫拉克颱風重創高雄甲仙，當年潘啟彬在市區當汽車維修師傅，父親節返家陪伴雙親，風災後交通中斷，「被關一星期才能下山」，隔壁村莊小林村的滅村慘狀讓全家人刻骨銘心。

近年考量雙親年邁務農辛苦，身為長子的潘啟彬返鄉接棒務農，幫忙栽種家中1甲多芭樂田。潘啟彬說，這陣子看見醫護人員很辛苦，勾起當年他們勞心勞力、日以繼夜地協助甲仙災民的回憶，陸續贈送300台斤芭樂到義大、高醫與榮總等醫院表達謝意。

贈送各大醫院後，潘啟彬將一批芭樂寄送到衛生福利部慰勞第一線的「拆彈大隊」，芭樂與「8樂」同音，意外成為5月15日零確診記者會的展示農產品。消息傳至甲仙，潘卸下全身武器（務農裝備），雀躍地在芭樂園跑跳起來。

潘啟彬說，300台斤芭樂約占貨車 一半空間，沒有很多錢，卻是全家人辛苦栽培半年的作物，純粹想用作物來表達感恩心意，成為記者會主角是「巧合」，感謝所有醫護人員辛苦，希望疫情快點過去，台灣人早日恢復正常生活。

潘啟彬（右）與父母全心栽種芭樂，期許更多人認識來自甲仙的優質農產品，印象不要停留在災區。記者徐白櫻／攝影
潘啟彬（右）與父母全心栽種芭樂，期許更多人認識來自甲仙的優質農產品，印象不要停留在災區。記者徐白櫻／攝影

醫護人員 記者會 八八風災

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