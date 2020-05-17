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明天進議會報告 韓國瑜為備詢備戰

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜明將進議會報告及備詢。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜明將進議會報告及備詢。圖／本報資料照片

高雄市韓國瑜明、後天將進議會進行市政報告及質詢，昨、今都未安排公開行程，據了解，韓國瑜近日邀集市府各局處首長等官員開會，加強對市政業務的掌握及在野議員質詢「猜題」。高雄市新聞局長鄭照新說，每次議會質詢或開議前都會準備，這也是對議會的尊重。

高雄市議會第3屆第3次定期大會明、後兩日將進行市長施政報告與質詢，據了解，韓已與市府20多名局處長進行「模擬質詢」，除加強對市政進度的掌握外，也針對在野黨議員調閱的資料，進行「考前猜題」，猜測可能的質詢方向。

過去韓國瑜在議會常被在野議員攻擊的「愛情摩天輪」、「賽馬」、農漁產MOU等政見數字，這次也納入「模擬考題」，為可能的再次批評、攻擊預作準備。

高雄市新聞局長鄭照新表示，每次到議會備詢前，都會對市政進度及議員可能的關心問題，預作回應準備，是很正常的事，且有準備，才是對議會的尊重。市長韓國瑜這兩天無公開行程，專心思考如何向市民報告市政成果。

韓國瑜 高雄市 鄭照新

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