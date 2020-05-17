運將福利！高市小黃中午免費路邊停車 即日起常態實施

為體恤計程車司機中午用餐休息，高雄市交通局2至4月試辦計程車中午免費路邊停車措施，試辦期滿後，交通局宣布即日起，將常態實施計程車中午路邊停車免費措施，且不限司機在車上，並擴大納入多元化計程車。

交通局表示，市長韓國瑜今年1月訪視「計程車駕駛關懷服務據點」，為體恤計程車駕駛辛勞與休息用餐的不便，指示評估辦理計程車中午時段免費停車措施。

交通局說，計程車司機每天跑車的路線不同，中午用餐時停車不便，常為了節省停車費用，吃飯囫圇吞棗甚或違規停車，而造成交通安全疑慮，因此今年2月起至4月底，開始試辦小黃計程車免費停放路邊停車格措施。

交通局說，試辦期間頗獲司機好評，為了讓所有的計程車司機以後都能安心休息用餐，獲得充分休息，同時維持良好的停車秩序，即日起，一般小黃及多元化計程車均常態實施中午12點至下午2點免費停放路邊停車格（不含高費率格位）措施。