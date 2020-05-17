高雄無風也無雨 遊客到鄉間水圳玩「漂漂河」消暑
「黃蜂」颱風減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局解除海上颱風警報。雖然颱風可能與梅雨帶來雨勢，今早高雄山區天氣炎熱晴朗，高雄氣象站發布高溫的橙色燈號，美濃獅山社區舉辦的「漂漂河」活動未受影響，一群遊客在獅子頭水圳戲水消暑。
獅山社區發展協會利用地方特色推出「漂漂河」活動，每年汛期前在水圳舉辦漂流行程，社區志工準備救生衣、竹筒與車子內胎等裝備給報名遊客使用，今年首場活動今天登場，可能受疫情與颱風訊息影響，今年報名人數比往年減少。
廖姓遊客說，耳聞漂漂河活動多時，這次報名後一直關注氣象預報，所幸天氣很好，下水後好涼爽，昨天上游下雨導致圳水混濁不清澈，不影響出遊心情。
發展協會理事長鍾淑蘭指出，6月26日還會有一場漂漂河結合音樂會活動，歡迎遊客報名，無論大人、小孩，一起到美濃體驗鄉下小孩的戲水秘境。
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