高雄無風也無雨 遊客到鄉間水圳玩「漂漂河」消暑

「黃蜂」颱風減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局解除海上颱風警報。雖然颱風可能與梅雨帶來雨勢，今早高雄山區天氣炎熱晴朗，高雄氣象站發布高溫的橙色燈號，美濃獅山社區舉辦的「漂漂河」活動未受影響，一群遊客在獅子頭水圳戲水消暑。

獅山社區發展協會利用地方特色推出「漂漂河」活動，每年汛期前在水圳舉辦漂流行程，社區志工準備救生衣、竹筒與車子內胎等裝備給報名遊客使用，今年首場活動今天登場，可能受疫情與颱風訊息影響，今年報名人數比往年減少。

廖姓遊客說，耳聞漂漂河活動多時，這次報名後一直關注氣象預報，所幸天氣很好，下水後好涼爽，昨天上游下雨導致圳水混濁不清澈，不影響出遊心情。