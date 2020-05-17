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屏東縣萬巒鄉推產業跨業結盟 創造客家新契機

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉長林國順說，萬巒有非常好的條件，提出「2線3心」規畫，東港溪、綠色185線，兩個交通軸線；3心：萬巒文化商圈、萬金聖母聖殿宗教文化、巧克力佳佐文化商圈。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉長林國順說，萬巒有非常好的條件，提出「2線3心」規畫，東港溪、綠色185線，兩個交通軸線；3心：萬巒文化商圈、萬金聖母聖殿宗教文化、巧克力佳佐文化商圈。記者劉星君／攝影

屏東縣萬巒鄉公所昨舉辦109年區域觀光發展結盟研討會，藉由屏東地區客鄉、閩鄉及原住民鄉鎮共同結盟，推動整體經濟發展，吸引更多青年回流農村。鄉長林國順說，萬巒有非常好的條件，提出「2線3心」規畫，東港溪、綠色185線，兩個交通軸線；3心：萬巒文化商圈、萬金聖母聖殿宗教文化、巧克力佳佐文化商圈。

屏東縣萬巒鄉長林國順說，觀光休閒體驗經濟，是重要一環。萬巒鄉有非常好的條件，108年提出2線三心計畫，兩線：藍色東港溪、綠色一八五縣道，兩個交通軸線；3心，萬巒豬腳文化商圈、萬金聖母聖殿，宗教文化與巧克力發展重鎮的未來打造巧克力佳佐文化商圈。

萬巒鄉公所指出，新冠肺炎疫情影響，間接影響國內農特產品銷售，今年是創生第二年，也是觀光目的地發展策略聯盟元年，結合匹鄰鄉鎮及業者，推動農產品多元銷售管道，更引進在地小旅行計畫降低疫情對鄉內農業及觀光業所帶來的傷害。

萬巒鄉長林國順說，鄉內農產品銷售量提升與整體環境改善，是產業經濟振興重要指標，鄉公所長期與農友互相交流，提供農友所需資源與整合服務，包括輔導農產轉型、檢驗及開通平台等，至今已輔導17家農友團隊。

林國順說，萬巒鄉觀光資源豐富，東港溪沿岸，有水岸景觀人文聚落、萬巒豬腳街。泗溝村有23個伙房、18個伯公廟等，將產業建構平台，串連起來，分享產業故事。

林國順提到，堅決反對台糖砍樹種電，堅持「綠色循環林下經濟」一起與台糖公司450公頃林地，能與萬巒鄉共存共榮，再創繁榮。

萬巒鄉公所指出，研討會希望促成鄉內農產業媒合資源串連多方廠商拓產市場通路，協助農友經濟轉型策略與企業業務推廣，提升農產品消費量，在農產品量產時目標維持農產品價格穩定，產量少時又能夠有合理利潤，創造農民與消費者雙贏。

屏東縣萬巒鄉公所昨舉辦109年區域觀光發展結盟研討會，藉有中屏東地區客鄉、閩鄉及原住民鄉鎮共同結盟，推動整體經濟發展。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉公所昨舉辦109年區域觀光發展結盟研討會，藉有中屏東地區客鄉、閩鄉及原住民鄉鎮共同結盟，推動整體經濟發展。記者劉星君／攝影

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