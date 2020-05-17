屏東縣萬巒鄉推產業跨業結盟 創造客家新契機
屏東縣萬巒鄉公所昨舉辦109年區域觀光發展結盟研討會，藉由屏東地區客鄉、閩鄉及原住民鄉鎮共同結盟，推動整體經濟發展，吸引更多青年回流農村。鄉長林國順說，萬巒有非常好的條件，提出「2線3心」規畫，東港溪、綠色185線，兩個交通軸線；3心：萬巒文化商圈、萬金聖母聖殿宗教文化、巧克力佳佐文化商圈。
屏東縣萬巒鄉長林國順說，觀光休閒體驗經濟，是重要一環。萬巒鄉有非常好的條件，108年提出2線三心計畫，兩線：藍色東港溪、綠色一八五縣道，兩個交通軸線；3心，萬巒豬腳文化商圈、萬金聖母聖殿，宗教文化與巧克力發展重鎮的未來打造巧克力佳佐文化商圈。
萬巒鄉公所指出，新冠肺炎疫情影響，間接影響國內農特產品銷售，今年是創生第二年，也是觀光目的地發展策略聯盟元年，結合匹鄰鄉鎮及業者，推動農產品多元銷售管道，更引進在地小旅行計畫降低疫情對鄉內農業及觀光業所帶來的傷害。
萬巒鄉長林國順說，鄉內農產品銷售量提升與整體環境改善，是產業經濟振興重要指標，鄉公所長期與農友互相交流，提供農友所需資源與整合服務，包括輔導農產轉型、檢驗及開通平台等，至今已輔導17家農友團隊。
林國順說，萬巒鄉觀光資源豐富，東港溪沿岸，有水岸景觀人文聚落、萬巒豬腳街。泗溝村有23個伙房、18個伯公廟等，將產業建構平台，串連起來，分享產業故事。
林國順提到，堅決反對台糖砍樹種電，堅持「綠色循環林下經濟」一起與台糖公司450公頃林地，能與萬巒鄉共存共榮，再創繁榮。
萬巒鄉公所指出，研討會希望促成鄉內農產業媒合資源串連多方廠商拓產市場通路，協助農友經濟轉型策略與企業業務推廣，提升農產品消費量，在農產品量產時目標維持農產品價格穩定，產量少時又能夠有合理利潤，創造農民與消費者雙贏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言