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她克服視力、聽力障礙 想當中醫助人 獲頒總統教育獎

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉，努力克服視力、聽力障礙，樂觀向學，獲得今年總統教育獎。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉，努力克服視力、聽力障礙，樂觀向學，獲得今年總統教育獎。記者劉星君／攝影

屏東縣明正國中八年級黃敬嘉，從小因為白化症，導致眼睛色素不足，視力僅0.1到0.4之間，她曾夢想當鋼琴老師，小學五年級時聽力突退化，戴上助聽器、國一植入電子耳，雖無法繼續音樂路，生病後接觸中醫，未來夢想當中醫師幫助別人，她說「不要看自己沒有的，要去看自己所擁有的」樂觀面對身體障礙，努力學習，獲得今年總統教育獎。

黃敬嘉在教室位置坐在第一排，因為視力、聽力關係，老師們上課時，說話速度放慢，寫字版書特別大，敬嘉寫字時，臉幾乎要跟書本貼在一起，「有時候筆尖還會不小心畫到臉」。國一時右耳植入電子耳，電子耳聽到聲音，類似指甲刮黑板，機械摩擦的機械化聲音，經過一個月，才慢慢適應電子耳的聲音。

黃敬嘉從小白化症，眼睛因為白化症，色素不足，視力僅0.1到0.4之間，國小一年級開始學鋼琴，曾夢想當鋼琴老師，小學三年級考上仁愛國小音樂班，副修雙簧管。小學四年級時「媽媽叫我都沒有回應」，聽力檢查後，才發現中度聽力障礙，起初配戴助聽器，國一時，決定在右耳植入電子耳。

黃敬嘉說，聽力突退化一直沒有找原因，她也沒有吹雙簧管。生病後，接觸中醫，當時覺得中醫很可怕，要針灸，全身都是針，甚至一度想逃離診間，右耳開刀植入電子耳後，西醫對人的幫助可能有限，接觸中醫，從根本解決問題，開始對中醫有興趣。她也擔任學校中醫社社長。

「不要去看自己沒有的，要去看自己擁有的」黃敬嘉說，雖然視力、聽力、體力不好，她用樂於學習的心情，探索每件事情。她也曾沮喪、絕望，感謝老師、同學與家人陪伴，聽她訴苦，走出陰霾。喜歡閱讀，她最喜歡音樂家是貝多芬，貝多芬聽力受損努力作曲，她也曾將輔具拿下來後彈鋼琴，憑著手指感覺琴鍵音符，體認到貝多芬作曲的艱辛。

敬嘉的媽媽胡美花說，許多像敬嘉一樣的多重障礙的孩子們，經過努力後，享有和別人相同的就學及就業機會，但擔心因為他們自身的障礙，被拒絕在夢想殿堂外，這樣對認真追夢，卻也無法改變身體條件的多障孩子，是多痛一件事，希望能替更多身障孩子們，爭取更多友善的教育及就業環境。

導師江珮慧說，上天給敬嘉最殘忍的考驗，眼睛看不清楚，耳朵聽不清楚，學習困難重重，但上天也給敬嘉很好禮物，認真積極的心，因為聽不清楚，看不清楚，做了更多準備工作，樂於分享照顧同學。

屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉（右）獲得今年總統教育獎，她克服視力、聽力障礙，努力學習，成為同學們的榜樣。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉（右）獲得今年總統教育獎，她克服視力、聽力障礙，努力學習，成為同學們的榜樣。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級黃敬嘉（黃色口罩），上課都坐在教室第一排。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級黃敬嘉（黃色口罩），上課都坐在教室第一排。記者劉星君／攝影
黃敬嘉寫字時，臉與書本幾乎要貼在一起，有時候還會被筆尖畫到臉。記者劉星君／攝影
黃敬嘉寫字時，臉與書本幾乎要貼在一起，有時候還會被筆尖畫到臉。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉（右）克服視力、聽力障礙，努力向學，她感謝媽媽胡美花（左）陪伴鼓勵。記者劉星君／攝影
屏東縣明正國中八年級學生黃敬嘉（右）克服視力、聽力障礙，努力向學，她感謝媽媽胡美花（左）陪伴鼓勵。記者劉星君／攝影

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