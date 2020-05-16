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漁會、廠商秀創意 製秋刀魚泡麵

聯合報 / 記者王昭月／高雄報導
為幫高雄石斑產業開闢新通路，高雄市長韓國瑜（中）與海洋局長趙紹廉（左）化身賣魚郎，幫忙推銷石斑魚排等產品。圖／高雄市海洋局提供
為幫高雄石斑產業開闢新通路，高雄市長韓國瑜（中）與海洋局長趙紹廉（左）化身賣魚郎，幫忙推銷石斑魚排等產品。圖／高雄市海洋局提供

高雄是秋刀魚捕撈重鎮，年產值約30多億，除外銷，近年漁會及在地廠商創意無限，做成罐頭、滷煮包上市，還發展出秋刀魚泡麵，新竹以北好市多已上架，高雄預計5月底前上市，讓更多民眾認識秋刀魚的美味；高雄市海洋局看好宅經濟，認為這款秋刀魚泡麵有機會大發利市。

看過泡麵中有一整尾秋刀魚嗎？高雄市生產鐵蛋、滷味起家的「得意中華」食品公司與味丹公司合作，將新鮮秋刀魚滷煮後做成「豪華版」泡麵，準備與統一的「滿漢大餐」一較高下。

高雄市海洋局長趙紹廉表示，高雄現有103艘遠洋漁船捕撈秋刀魚，平均年產值高達30多億元，外銷為主。秋刀魚是平民美食，燒烤店常見食材，高雄區漁會開發成罐頭賣得嚇嚇叫，「得意中華」公司製成滷煮包，現在又與味丹合作，開發秋刀魚泡麵。

趙表示，秋刀魚泡麵目前只在新竹以北的好市多買得到，南部原訂4月上市，但怕備貨不及，延至5月底上市。高雄出品的「海味」，在廠商無限創意加值下，開發出更多元的市場。高雄市海洋局下周也會有一波秋刀魚強打活動，希望讓更多人認識秋刀魚美味。

泡麵 高雄市

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