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小琉球賣不老實魷魚片？ 同行說可能誤會了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東市陳姓女子日前和家人搭交通船到小琉球旅遊，返家後向媒體投訴，在碼頭邊有婦人兜售魷魚片，1包百元，當場在她面前數了四片，結果回家打開塑膠袋，只有最外面1片是長條，其於3片都是短的，認為受騙；屏東縣府消保官盧仲炬今偕同衛生局稽查員實地訪視，被點名的業者不在，同行表示，一直以來每包內容都是1長3短，可能是誤會了。

盧仲炬偕衛生局稽查員到小琉球碼頭訪視，現場有6家攤販，販售者都是60、70歲的長者，但僅有1攤商品包裝有標示售價，其他5攤無標示；消保官表明來意並詢問業者魷魚片販賣方式，同行業者表示知道此事，但賣者今天不在場，她在這邊賣了30多年還沒遇到這種消費糾紛。

一名同業解釋，100元魷魚片包含魷魚身體一長一短，其餘2片短片是魷魚側邊，會再贈送3個長形魷魚觸角，一直都是如此，可能是買賣時沒說清楚，對方誤會了。

消保官也藉機向業者宣導商品標示的重要性，包含商品價格、重量、計價單位等等，以期建立友善消費環境，也表達縣府對於小琉球旅遊消費品質的持續關心，在一旁協助的稽查員也宣導食品衛生相關法規定。

盧仲炬說，隨著社會經濟及環境快速變化，消費者及業者彼此間互動，不但日趨頻繁也更加複雜，加上消費者意識抬頭，遇消費糾紛就自拍影片上傳臉書群組提醒注意；消費者遇到推銷時千萬要「停、看、聽」，「停」止購買衝動、「看」清楚買賣物品內容、「聽」明白業者的所開出價格，完全確認清楚後再行消費。網路購物也要特別留意，免得事後認為花了冤枉錢還一肚子氣。

他說，業者與消費者要確認選購商品(服務)內容及總價，業者得強迫推銷，應該共同建立友善消費環境，消費者如遇有消費爭議，應立即申訴，以掌握時效，讓相關業者能及時協助處理；也可撥打1950消費者服務專線或1999。

小琉球 衛生局 消保官

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