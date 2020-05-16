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小琉球賣烤魷魚消費糾紛 屏縣消保官實地訪視

中央社 / 屏東16日電

消費者日前在小琉球碼頭買烤魷魚引起消費糾紛。屏東縣政府消保官日前假日實地訪視，經其他的烤魷魚小販說明，可能是顧客誤會。消保官也藉機向業者宣導商品標示重要性。

屏東陳小姐日前和家人搭船到小琉球玩，在碼頭邊有婦人兜售魷魚片，1包新台幣100元，當場還在她面前數了4片。結果回家把包裝塑膠袋打開，只有最外面的1片是長條，其餘3片都是短的，覺得受騙。

事件經媒體披露後，縣府消保官盧仲炬偕同衛生局稽查員利用假日期間實地至小琉球碼頭訪視。現場有6家攤販，平均年紀都是60、70歲的上了年紀老人兜售，僅1攤商品包裝有標示售價，其餘5家均無標示。

消保官一行表明來意，並詢問業者魷魚片販賣方式糾紛，業者表示知道此事，但販賣業者今天不在場，而她在這邊從事販售30多年還沒遇到這種狀況。她解釋100元魷魚片包含魷魚身體一長一短，其餘2片短片是魷魚側邊，會再贈送3個長型魷魚觸角，一直以來的販售內容就是如此，可能是顧客誤會。

消保官也利用機會向業者宣導商品標示重要性，包含商品價格、重量、計價單位等，以建立友善消費環境，也表達縣府縣長潘孟安對於小琉球旅遊消費品質的關心，稽查員也宣導食品衛生相關法規定。

盧仲炬呼籲，業者與消費者雙方要確認選購商品（服務）內容及總價，業者也不得強迫推銷，應共同建立友善消費環境；消費者如遇消費爭議，應立即申訴掌握時效，讓相關業者能及時協助處理；也可撥打1950消費者服務專線或1999，縣府有專人處理。

小琉球 消保官 屏東縣政府

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