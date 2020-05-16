影╱罷韓商家遭檢舉環保局稽查 廣德家：韓式恐怖

高雄鹽埕區煎餅商家「廣德家」之前曾與韓粉起紛爭，今天凌晨在社群臉書反映，指衛生局和環保局連續來稽查，指被霸凌了快一年，請網友666投下罷免票。高雄市環保局表示，稽查是因為接獲民眾檢舉油煙異味導致空汙。衛生局的稽查則是針對飼貓狗的檢舉案。

廣德家反映，收到民眾檢舉店家養貓狗，可以沒穿背心，沒證件，號稱自己是衛生局人員，沒公文沒搜索票拒絕她進入。但對方說只要有民眾檢舉，就有權直接進入家中，不用任何公文？這是韓式恐怖吧！

廣德家說，不到三小時接著環保局的來，很乖有穿背心帶證件且不敢直接進入，回應因收到民眾檢舉說我們住家煮菜有油煙。店家也反問，只要民眾有煮菜，都能檢舉嗎？他回答可以檢舉，只是不必要。

環保局表示，有關網路社群關心鹽埕區五福四路239巷19號廣德家的汙染查處情況，是昨天傍晚接獲民眾檢舉後，隨即於晚上7點15分前往稽查。當時環保局兩名稽查人員都穿著稽查背心，也有當場表明身分，稽查人員在被檢舉地址周界巡查後，並未發現有油煙異味致空汙情事，仍促請業者加強注意防範，現場停留時間約5分鐘。

環保局副局長吳家安強調，全高雄市每天晚上至少都有5、6件的油煙檢舉案件。環保局對於民眾檢舉汙染案件都非常重視，都會儘速派員前往現場稽查了解，但若稽查當時沒有具體汙染事證，還是會做成紀錄備查，並提醒業者注意防範。