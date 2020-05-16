金門雷區土地返還申請 6月11日截止

金門縣地政局今天表示，離島建設條例第9條之3規定受理申請雷區土地返還將在6月11日屆滿，籲請民眾把握申請時效，檢具相關證件送件，地政局將儘速處理，還地於民。

地政局發布新聞表示，位於雷區範圍內的土地，非經徵收或價購等程序有償取得登記為公有者，民國64年4月30日布雷前的原權利人、合於民法規定時效完成取得土地所有權的占有人或繼承人，可以在條例修正條文施行之日起5年內，向地政局申請返還。

金門和馬祖在國共戰爭期間埋設約10萬枚地雷，國防部在101年底將金馬308個雷區全清除完畢。金門縣林務所在排雷區廣為造林，如今金門海灘滿是象徵和平的黃色待宵花等美麗花海，與過去劍拔弩張的氛圍大異其趣。

金門許多海濱如雄獅堡海濱休閒公園因成為知名遊憩景點；慈湖海灘則是打造成栗喉蜂虎棲息地，以往的骷髏地雷標誌已換上與鳥兒類保持距離的溫馨提示牌。

地政局說明，前述離島條例在104年6月10日公布施行後，申請期程自當年6月12日起到今年6月11日為止，共5年。

地政局呼籲符合申請條件的民眾可以檢具下列證明文件之一，填寫土地申請書，向地政局送件。證明文件包括：佈雷前的土地權利證明文件、當地鄉鎮公所或其他政府機關出具的證明，雷區土地所在2人以上四鄰證明或村里長出具的證明書。

地政局長葉媚媚表示，在期限內受理的案件如果未能即時處理完成者，仍屬有效案件繼續辦理，請民眾放心。如果民眾如有疑義，歡迎電洽082-321177轉123、125地政局承辦人員洽詢。