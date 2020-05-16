恆春半島又見百大入侵種 地主被勸移除面有難色

屏東縣恆春半島飽受銀合歡、小花蔓澤蘭和銀膠菊等外來物種多重侵襲，各單位忙著移除復育之際，發現和銀合歡同列「世界百大入侵物種」的刺軸含羞木，已悄悄在廢耕農地、荒地及野外溪流蔓延，因多在私有地，公部門無法主動移除，只能任由蔓延；屏東林管處表示，正籌組整合各單位的外來入侵物種移除平台，再向林務局爭取獎勵移除經費，降低它對生態的危害。

屏東縣政府農業處說，刺軸含羞木又稱美洲含羞木，原生長在南美洲的含羞草屬植物，全株從莖到葉部均布滿倒鉤的木植化的刺，全株會形成無法穿越且具倒鉤刺的灌木叢，國外研究報告指出，其蔓佈生長常造成動物和人類都無法接近，分泌的含羞草素能壓抑其他植物生長，剝奪其他原生植物生長空間，與銀合歡成長後滅絕周邊原生種植物的覆蓋性同樣嚴重。

台東縣發現刺軸含羞木入侵後，屏東縣政府農業處和農委會特有生物研究保育中心去年在恆春半島調查，在恆春鎮（恆春機場旁私有土地），滿州鄉（欖仁溪流域、港口溪流域、港仔溪出海口）、牡丹鄉（旭海溪流域、旭海溪出海口、牡丹溫泉旁野溪、東源濕地）等地發現蹤跡；因多位於荒廢的私有地，縣府無法主動進行移除，鄉鎮公所向地主勸說自行移除，地主因要自搖腰包意願低，只能任由蔓延擴大。

屏東林管處說，刺軸含羞木會把原有牧草地、農地、濕地、河川洪泛區等生態系統，演替成無生產力且具刺的灌木叢林，干擾原生種植被分布、妨礙原生動物在濕地上採食、威脅阻礙灌溉系統，傷害農業生計及生態多樣性，且繁殖力不輸銀合歡；因多在私有地，對地主道德勸說移除的效果低，需配合獎勵措施，高屏地區外來入侵物種移除平台成立後，將向林務局爭取獎勵移除經費，公私合力鏟除。