因應今年首颱黃蜂 高雄農漁業加強戒備
根據氣象局資料顯示，輕度颱風「黃蜂」已至鵝鑾鼻南方470公里海面，以每小時13公里速度朝北北東移動，高雄地區今天氣溫雖仍高達卅幾度，但午後己明顯感受起風，高雄市農業局提醒民眾做好防颱準備，減少作物災損。
高雄市農業局表示，受颱風外圍環流影響，今明兩天東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，農友應做好田間排水及雨後疫病防治，減少稻米穗上發芽造成損失，已經能夠採收的蔬果，也適時採收，以減少損失。
因應颱風及汛期到來，高雄市海洋局4月底已在林園區中芸漁港及汕尾漁港，進行攔木網實地操演，防範颱風夾帶豪雨，漂流木湧入漁港，造成港內船筏受損。
經濟部水利署第六河川局則表示，為防止豪大雨造成大規模淹水，六河局已疏濬6萬立方公尺土方，也在高雄及台南淹水熱點，分別預備136台及450台抽水機，去年新增購的10部大型移動式抽水機，今年會投入防災作業。
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