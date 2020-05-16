誰說公家名片都是單調制式 屏縣府新名片濃濃屏東味

公家機關員工名片多是統一且單調的設計，屏東縣政府最近推出濃濃「屏東味」的新版名片，選用14種具在地特色的代表性圖樣，涵蓋農特產、景點、人文，提供府內員工印製名片使用，東港黑鮪魚、可可、小琉球綠蠵龜、鵝鑾鼻燈塔、山川琉璃吊橋等全納入名片設計，交換名片的同時，也在講敘述屏東不同的特色故事，更能藉此行銷屏東。

縣府傳播暨國際事務處說，過去縣府員工名片正反面皆是統一設計，看起來單調且無新意，為跳脫以往民眾對公部門的刻板印象，也讓名片幫忙行銷屏東，特別將縣內豐富的文化底蘊及生態資源融入名片設計，推出14款圖樣，供員工自由挑選喜歡的圖樣。

這次名片設計中，以蓮霧、芒果、可可、黑鮪魚、蝦子及稻田象徵富饒的農漁產業，客家藍衫、原民圖騰、眷村紅門代表多元族群文化，再加上知名景點山川琉璃吊橋、溫泉、鵝鑾鼻燈塔、恆春城門，透過簡單明瞭的設計並搭配鮮豔色彩，鮮明表達出屏東在地文化及特色。