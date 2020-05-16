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屏東「感動鼠」裝置藝術展 用色彩傳達家鄉的美與好

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今天起至7月5日於屏東演武場舉辦的「感動鼠」裝置藝術特展，展出7位藝術家運用豐富想像力和創作力彩繪的「大感動鼠」。圖／屏東縣文化處提供
今天起至7月5日於屏東演武場舉辦的「感動鼠」裝置藝術特展，展出7位藝術家運用豐富想像力和創作力彩繪的「大感動鼠」。圖／屏東縣文化處提供

今年是鼠年，屏東縣政府與學學文化創意基金會合作，今天起至7月5日於屏東演武場舉辦別開生面的「感動鼠」裝置藝術特展，除了展出7位藝術家運用豐富想像力和創作力彩繪的「大感動鼠」，還邀屏東縣6所國小156名學童，以代表自己家鄉文化和人文的色彩，幫「小感動鼠」穿上彩衣，彩繪出他們想像中家鄉的美好。

由藝術家洪易創作的素胚造型「大感動鼠」，邀黃文暉、黃銘哲、倪再沁、陸先銘、顏名宏、廖堉安、林思瑜7位藝術家聯合彩繪創作，透過不同藝術風格創作的詮釋，呈現每位藝術家對年節習俗的想像與豐富創意；「小感動鼠」為藝術家莊普創作的素胚造型，以抽象幾何的直線、三角形設計造型，傳達理性及果敢，象徵新的一年充滿智慧勇氣，邀大成、玉光、竹田、竹林、唐榮和萬安國小學童，以家鄉文化色彩為主要用色彩繪創作。

「地方文化也有不同的代表性色彩！」文化處長吳明榮說，為啟發大眾由文化中尋找靈感及學習色彩，邀師生經由田調找到自己的家鄉色彩，包括萬年溪「溪水綠」、屏東書院「磚牆紅」、阿猴城門「玄武石灰」、石光見湧泉「泉水藍」、竹仔腳「竹林綠」、排灣祭典「小米黃」、客家敬字亭「磚塊紅」、在地漁產「龍膽石斑灰」、在地畜產「鹹鴨蛋黃」、在地花卉「文心蘭黃」、在地農產「巴掌蓮霧紅」等。

文化處說，這次展出的影像與裝置作品，包括宗教信仰「屏東慈鳳宮」、建築古蹟「阮家花園」、商業交通「竹田車站」、地方產業「西瓜苗嫁接與蓮霧」、族群特色「客家伙房新埤張家清河堂」、文化傳承「排灣萬安送情柴」，發現屏東獨特的人文歷史與多元族群文化，由當代風土考現窺見今昔流轉，激發大眾對文化的保存與關注，透過文化色彩看見屏東之美。

屏東演武場「感動鼠」裝置藝術特展　還邀屏東縣6所國小156名學童，以代表自己家鄉文化和人文的色彩，幫「小感動鼠」穿上彩衣，彩繪出他們想像中家鄉的美好。圖／屏東縣文化處提供
屏東演武場「感動鼠」裝置藝術特展　還邀屏東縣6所國小156名學童，以代表自己家鄉文化和人文的色彩，幫「小感動鼠」穿上彩衣，彩繪出他們想像中家鄉的美好。圖／屏東縣文化處提供
屏東演武場「感動鼠」裝置藝術特展　還邀屏東縣6所國小156名學童，以代表自己家鄉文化和人文的色彩，幫「小感動鼠」穿上彩衣，彩繪出他們想像中家鄉的美好。圖／屏東縣文化處提供
屏東演武場「感動鼠」裝置藝術特展　還邀屏東縣6所國小156名學童，以代表自己家鄉文化和人文的色彩，幫「小感動鼠」穿上彩衣，彩繪出他們想像中家鄉的美好。圖／屏東縣文化處提供

屏東縣政府 藝術家

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