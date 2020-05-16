ICCA年會睽違28年將再到台灣 今年11月到高雄舉辦

高雄市經發局長伏和中表示，被稱為「會展界奧斯卡」的國際會議協會（ICCA）年會，繼1992年在台北舉辦後，睽違28年將再度到台灣舉辦，這次預計11月間在高雄舉辦，將以視訊和現場會議雙軌方式進行。

伏和中表示，今年全球會展受到疫情影響，上半年許多活動取消或展延，ICCA年會，已確定11月到高雄舉辦，目前規畫的視訊和現場與會雙軌會議模式，將實證在防疫「新常態」情況下會議仍可進行，期盼創造出會展產業新商業模式。

伏和中表示，高雄市政府將透過防疫經驗，以「安全臺灣‧首選高雄」為主軸，打造最安全、舒適、美麗的會展場地與城市觀光，爭取更多會展在高雄舉辦，讓更多專業人士齊聚高雄，提升高雄品牌形象，也帶動經濟、觀光產業，落實「Kaohsiung, we can」品牌。

另外，ICCA日前公布的「2019會議城市排名」報告，高雄在亞太國際會議城市排名，由2018年的第40名提升到第30名，全球排名則由第161名進步到第131名。2019年在高雄辦理的輪辦型國際會議共有23場，是近5年新高。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中表示，目前世界各國將會展定調為重要的發展方向，高雄市政府除了持續籌辦11月的ICCA年會外，也應與民間合作共同爭取各式國際會議及會展來高雄舉辦，無論是協會型、企業型或政府型會議，讓資源匯集高雄以與世界連接。