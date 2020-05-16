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鐵路阻隔50年 高市新莊一路、勝利路月底可望貫通

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
因鐵路阻隔，高市新莊一路與勝利路五十年來都需繞路，如今因貫通工程可望在五月底完成。記者王昭月／攝影
因鐵路阻隔，高市新莊一路與勝利路五十年來都需繞路，如今因貫通工程可望在五月底完成。記者王昭月／攝影

高雄市新莊一路與勝利路因鐵路穿越，阻隔長達半世紀，鄰近居民長年繞道而行，十分不便。高雄鐵路完成地下化後，市府列為優先貫通的園道，高雄市副市長李四川今早前往視察，望這項工程能夠在5月底通車，圓滿當地居民的期待。

高雄市副市長李四川表示，新莊一路與勝利路隔絕長達50年，附近居民殷切期盼異通。因此高雄鐵路地下化三個園道計畫有關左營部分，他在開工時就指示最先完成開通，依據目前進度，如果不下雨，5月底應該就能完工。

高市水利局表示，位在台鐵左營舊城站旁這處園道工程共分兩標，兩 標進度分別超前8%到11%，因應居民需求，也在進行綠地及停車空間的修正，希望兩全其美。

目前新莊一路到勝利路貫通工程正在進行路面AC的路床滾壓，李四川上午要求水利局，趁颱風到來這兩天儘快完成，「不過品質仍為第一，一定要把品質做好」。

另針對里長提及新莊一路慢車道停車問題，李四川當場拿出手機拍下現況，表示會找養工處進行處理。

不過高雄左營區鐵路地下化園道工程接近完工之際，市內護樹團體對於附近桃花心木等行道樹可能遭到移植破壞，十分關注，李四川對此表示，市府已找護樹團體召開說明會，以保護所有的樹木為前提進行溝通，承諾該保留的一定保留，但如果牴觸工程而不得不移植，也會按照移植樹木的工法保持樹木完全存活。

高雄市副市長李四川（右）上午前往新莊一路及勝利路了解貫通工程進度。記者王昭月／攝影
高雄市副市長李四川（右）上午前往新莊一路及勝利路了解貫通工程進度。記者王昭月／攝影
高雄市副市長李四川(右）今早視察高市新莊一路及勝利路貫通工程。記者王昭月／ 攝影
高雄市副市長李四川(右）今早視察高市新莊一路及勝利路貫通工程。記者王昭月／ 攝影

李四川 高雄市 鐵路地下化

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