恆春半島被銀合歡攻占 砸億元收復失主卡在原民鄉

林業單位早年以造紙用途引進中美洲的銀合歡，挾著強韌生命力向外擴張，屏東恆春半島的中低海拔林地幾乎被攻陷，屏東林管處前年起連結國土生態保育綠色網絡建置計畫，協同相關單位在恆春半島展開長達9年的移除大作戰，粗估要砸下億元「收復失主」；至去年已奪回千餘公頃，但銀合歡面積不小的原民鄉，卻卡在禁伐補償法令，修法才能突破。

「銀合歡是難纏的敵手，它的生命力極強！」屏東林管處作業課長張智強說，銀合歡奪走原生植物地盤，樹根會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，排他性強，林中幾乎找不到其他樹種，導致樹種單一化，被「國際自然保育聯盟」列入世界百大入侵種；早年委託屏東科技大學森林系做空照調查，粗估屏東恆春半島被攻占面積達5000公頃。

要打贏這場森林生態保衛戰，屏東林管處戰術和戰略都做調整，除了林管處林班地，還包括縣有、國產署公有地、原住民保留林地、墾丁國家公園、各鄉鎮公所和私有農林地，過去單打獨鬥效果難顯現，前年起配合國土生態保育綠色網絡建置計畫，串連山林、河川、社區至海邊的完整生態系，協同各公私單位打團體戰，到去年累計移除復育上千公頃。

屏東林管處計畫在6年後合計收復八成以上失土，但恆春半島獅子鄉、牡丹鄉公所反映，銀合歡移除卡在禁伐補償法令；依原住民保留地禁伐補償實施辦法第7條規定，經執行機關核准並發給禁伐補償金者，於禁伐期間擅自拔除或毀損林木，要返還已領取的補償金，沒人願意配合；林務局估計2鄉面積達近千公頃，已請原民會研擬修法配合移除。