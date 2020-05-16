陪伴屏東人50年 椰林大道承載巿民集體記憶　

1970年代屏東巿中正路拓寬道路，種下250棵大王椰子樹。這條陪伴屏東人50個年頭的椰林大道，承載在地人集體記憶與情感。多數屏東人對椰林大道都有一分特殊情感，甚至一定有一張在椰林大道前的照片。棷林大道何去何從？每個人想法都不同。

屏東市椰林大道怎麼來的？屏東青年願景屏台理事長趙文俊說，當年日本南進帝國殖民主義思維，看中椰子樹的高聳矗立特性，選定作為台灣街道門柱景觀樹，在南投中興新村省府路、台中霧峰台灣省諮議會的椰林大道都可以看到這樣的迎賓樹種。

現年94歲的鍾懃興是當年建議人，他1940年自屏東農業專修學校（現長治國中）畢業，後在台灣製糖株式會社（現屏東糖廠）工作，得知日本在一戰後，曾派人到帛琉研究椰子樹種，對大王椰子樹印象深刻，更受到日本以大王椰子樹作為街道景觀的影響，才會在戰後向屏東市長建議，在安全島上種植大王椰子樹。他說，若要淘汰大王椰子樹，可改種植高度較低、不容易脫葉的酒瓶椰子樹，或許更合適中正路現況。

在地畫家陳信宏的家族，從日治時期就住在屏東市，他是《穿越阿緱》一書的繪者，透過畫筆呈現屏東人熟悉的椰林南國意象，引發共鳴。屏東縣愛鄉協會理事長古佳峻也認為，大王椰子樹生長在中正路已有半世紀，但就像人步入中年，難免有健康狀況，應該獲得更好的照顧，而不是嫌惡。

民進黨立委鍾佳濱在民國64年間與家人搬到屏東市中正路一帶居住，在他求學時代，曾參與在中正路椰林大道上的國慶遊行，回憶滿滿。他認為，公共議題在多重價值選擇上，很容易陷入二擇一困境，若要改善中正路交通環境，並非只有移除椰林大道一途，應思考如何降低交通事故率，尋求其他可行解方。