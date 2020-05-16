往返高澎台華輪 6月起恢復每週3航班

中央社 / 澎湖15日電

澎湖縣政府今天表示，往返高澎的「台華輪」，因應疫情趨緩及趕工提早完成檢修，預計6月起由目前的每週1航班(來回)，回復為每週3航班(來回)，民眾與貨運業者可多加利用。

縣府旅遊處表示，台航公司原配合「交通部航港局辦理交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第12條紓困作業要點」規定，停航後辦理維修，但考量民眾交通需求，增加工班在5月底完成船舶維修，並考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）趨緩，恢復原有服務航班。

縣府呼籲旅客及貨運廠商可多加利用，安排貨物如期運送，確保貨品供給正常。台華輪船期表及相關航班資訊，可至台灣航業股份有限公司台華輪網頁查詢。

「台華輪」是航行於高雄、馬公之間的豪華客輪，民國78年9月於日本長崎建造竣工，耗資新台幣7.2億元。船長120公尺，船寬19.30公尺，總噸位8134噸，航速22浬，載客量1150人，載車能量小客車約100部（可兼載高層大客車、大貨車），並裝置遠洋航行穩定平衡翼，消波率達90%，航行平穩舒適。不過隨船齡老舊，中央與地方有共識汰換新船。

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